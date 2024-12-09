На Орловщине двух мигрантов признали нежелательными по здоровью

У них выявили опасные заболевания.

Такова статистика текущего года. О ней в интервью телеканалу «Первый областной» рассказал глава Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев.

Граждан, прибывших из-за рубежа, проверяли на венерические заболевания, туберкулёз и ВИЧ. С последнего нового года на Орловщине такие проверки прошли около пяти тысяч человек.

Выявлено четыре случая ВИЧ-инфекции. Также некоторые не прошли проверки на туберкулёз и вензаболевания. Однако решение о нежелательности пребывания на территории России вынесли только в двух случаях.

Известно, что это были граждане Туркмении и Египта. Данных мигрантов депортировали из нашей страны.

ИА «Орелград»