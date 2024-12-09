На Орловщине некоторым сузам не хватает студентов

Об этом стало известно на совещании в администрации Орловской области.
Оно проходит в эти минуты. Совещание проводит губернатор Андрей Клычков.
О ситуации со средним профессиональным образованием доложила Татьяна Патова, исполняющая обязанности главы Департамента образования Орловской области.
По её словам, в новом учебном году в профессиональные образовательные организации принято 3864 новых студента. 3240 из них поступили на бюджетное обучение.
Однако общее число поступивших оказалось несколько ниже поставленной планки. План оказался выполнен на 96,5%.
По словам чиновницы, недостаток новых студентов наблюдается в Болховском педагогическом колледже и Покровском техникуме.
«Будут пересмотрены контрольные цифры приёма по этим учреждениям», – пояснила Патова.
Клычков, подводя итоги обсуждения, отметил, что «30 лет с сузами никто не занимался».
ИА «Орелград»