На Орловщине некоторым сузам не хватает студентов

9.12.2024 | 10:39 Новости, Образование

Об этом стало известно на совещании в администрации Орловской области.

Фото: Портал Орловской области

Оно проходит в эти минуты. Совещание проводит губернатор Андрей Клычков.

О ситуации со средним профессиональным образованием доложила Татьяна Патова, исполняющая обязанности главы Департамента образования Орловской области.

По её словам, в новом учебном году в профессиональные образовательные организации принято 3864 новых студента. 3240 из них поступили на бюджетное обучение.

Однако общее число поступивших оказалось несколько ниже поставленной планки. План оказался выполнен на 96,5%.

По словам чиновницы, недостаток новых студентов наблюдается в Болховском педагогическом колледже и Покровском техникуме.

«Будут пересмотрены контрольные цифры приёма по этим учреждениям», – пояснила Патова.

Клычков, подводя итоги обсуждения, отметил, что «30 лет с сузами никто не занимался».

ИА «Орелград»


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