Капитальный ремонт проезда к озеру “Светлая жизнь” запланировали на весну

МБУ «Спецавтобаза по санитарной очистке Орла» ищет подрядчика.

Начальная цена контракта – 48,8 млн рублей. Заявки от желающих выполнить работы ожидают до 12 декабря. К ремонту подрядчик должен приступить с даты заключения контракта. Завершить все работы необходимо до 31 июля 2025 года. Гарантийный срок на основание дорожной одежды, искусственные сооружения, бортовые камни, электроосвещение устанавливается на четыре года, указано в ГИС «Закупки».

Напомним, дорога к озеру Светлая жизнь — один из самых проблемных участков, признавали в администрации Орла. В 2023 году был проведен «кривой» ямочный ремонт. Капитальный – планировали на 2024. Пресс-служба города анонсировала комплексное благоустройство: тротуары, стоянки для машин, освещение и площадку под мусорные контейнеры. Проект ожидали уже к марту. Но дачный сезон и купальный обошлись без новой дороги.

ИА “Орелград”