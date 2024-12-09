Капитальный ремонт проезда к озеру “Светлая жизнь” запланировали на весну

9.12.2024 | 12:19 ЖКХ, Новости

МБУ «Спецавтобаза по санитарной очистке Орла» ищет подрядчика.

ИА “Орелград”

Начальная цена контракта – 48,8 млн рублей. Заявки от желающих выполнить работы ожидают до 12 декабря. К ремонту подрядчик должен приступить с даты заключения контракта. Завершить все работы необходимо до 31 июля 2025 года. Гарантийный срок на основание дорожной одежды, искусственные сооружения, бортовые камни, электроосвещение устанавливается на четыре года, указано в ГИС «Закупки».

Напомним, дорога к озеру Светлая жизнь — один из самых проблемных участков, признавали в администрации Орла. В 2023 году был проведен «кривой» ямочный ремонт. Капитальный – планировали на 2024. Пресс-служба города анонсировала комплексное благоустройство: тротуары, стоянки для машин, освещение и площадку под мусорные контейнеры. Проект ожидали уже к марту.  Но дачный сезон и купальный обошлись без новой дороги.

ИА “Орелград”


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