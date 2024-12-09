Орёл встал в пробках

9.12.2024 | 11:35 Новости, Транспорт

Проблема наблюдается с самого утра.

Фото: ИА «Орелград»

Причём пробки продолжились и после традиционных «часов пик», когда большинство граждан добирается до мест своей работы или учёбы.

Наиболее тяжёлая ситуация сложилась в центре города. Самыми загруженными улицами оказались 1-я Посадская, Октябрьская, Пионерская и Полесская, а также участки соседних с ними.

Скорее всего, одной из главных причин стало перекрытие движения в районе площади Ленина и бульвара Победы. Сегодня здесь прошли праздничные мероприятия в честь Дня Героев Отечества.

В них участвовали губернатор Андрей Клычков и спикер областного совета Леонид Музалевский, а также другие официальные лица. В частности, на бульваре Победы они возложили цветы к бюстам Героя СССР Александра Горбатова, героев-разведчиков Ивана Санько и Василия Образцова, Героев России Алексея Скворцова и Александра Рязанцева.

ИА «Орелград»


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