Орёл встал в пробках

Проблема наблюдается с самого утра.

Причём пробки продолжились и после традиционных «часов пик», когда большинство граждан добирается до мест своей работы или учёбы.

Наиболее тяжёлая ситуация сложилась в центре города. Самыми загруженными улицами оказались 1-я Посадская, Октябрьская, Пионерская и Полесская, а также участки соседних с ними.

Скорее всего, одной из главных причин стало перекрытие движения в районе площади Ленина и бульвара Победы. Сегодня здесь прошли праздничные мероприятия в честь Дня Героев Отечества.

В них участвовали губернатор Андрей Клычков и спикер областного совета Леонид Музалевский, а также другие официальные лица. В частности, на бульваре Победы они возложили цветы к бюстам Героя СССР Александра Горбатова, героев-разведчиков Ивана Санько и Василия Образцова, Героев России Алексея Скворцова и Александра Рязанцева.

ИА «Орелград»