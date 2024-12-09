Археологи разведали 4 километра трассы под Орлом

Археологическая разведка была проведена в преддверии обустройства освещения.

Полевые археологические работы прошли на участке, отведенном под строительство линий искусственного электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения Нарышкино – Большое Сотниково – Болотовские Дворы. Работы проводились на территории Урицкого района и Орловского муниципального округа. Заказчиком выступила подрядная организация. Разведка была проведена в ноябре 2024 года сотрудниками ООО «Региональный центр изучения историко-культурного наследия».

Научно-исследовательские археологические работы проводились в соответствии с действующим законодательством, на основании открытого листа. Согласно заключению Управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области, на земельных участках, отведенных под строительство линий искусственного электроосвещения, отсутствуют объекты, включенные в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации.

Однако исключать то, что на участке могут находиться неизвестные памятники, было нельзя. Для этого и потребовались превентивные археологические работы. Археологи пешком прошли почти четыре километра вдоль трассы, попутно закладывая разведочные шурфы и обследуя рвы и пригорки. Как следует из отчета экспедиции, по результатам изучения шурфов археологических предметов и признаков культурного слоя не было прослежено. После проведения работ шурфы были рекультивированы.

На основании отчета археологов независимый эксперт из Калуги затем выдал положительное заключение, тем самым разрешив строительство наружного освещения на автодороге. Но работы должны быть приостановлены, если рабочим попадутся предметы или остатки сооружений, имеющие ценность для науки. К слову, ближайшие к месту строительства известные объекты археологического наследия находятся на расстоянии 3,5-4,5 километра к югу. Например, там расположено городище Титова-Мотыка (XI-XIII вв.), курганный могильник и селище Сергеевское, обнаруженные еще в 1920-х годах, городище Маслово и поселение раннего железного века Щучье.

ИА «Орелград»