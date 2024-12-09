На Орловщине резко подешевеет жильё

Так решили в Министерстве строительства.

Официальная цена одного квадратного метра может снизиться с нынешних 79 тысяч 528 рублей до 67 тысяч 121 рубля. Такие цифры указаны в проекте соответствующего приказа, размещённого на тематическом федеральном портале.

Если Минстрой утвердит приказ, изменения вступят в силу с 1 января. Понижение по Орловской области станет одним из самых резких не только в округе, но и в стране.

Однако и в целом по России официальная цена недвижимости заметно понизится (с 109 тысяч 2 рублей до 107 тысяч 611 рубля за один «квадрат»).

Впрочем, в некоторых регионах показатель останется прежним или даже вырастет. Например, недвижимость подорожает в Ленинградской и Магаданской областях.

ИА «Орелград»