Новые мемориальные доски установят во Мценске

Решение согласовали депутаты Мценского горсовета.

Во Мценске фасады трех зданий украсят новые мемориальные доски. Соответствующее решение было принято депутатами Мценского горсовета, чему предшествовало общественное обсуждение. Администрация города заранее предложила горожанам высказаться по поводу планируемой установки досок, инициатива была в целом поддержана. Тем более что исходила она от самих горожан.

Так, в соответствии с решением горсовета мемориальная доска почетному гражданину города Мценска Лидии Петровой появится на фасаде здания средней общеобразовательной школы № 1. Закончив здесь 10 классов, в 1941 году она ушла на фронт. В годы войны строила оборонительные рубежи, копала окопы в Смоленской области, в качестве воспитателя детского дома сопровождала воспитанников во время эвакуации в Оренбургскую область. После окончания военно-фельдшерских курсов медицинской сестрой выносила раненных с полей боев под Сталинградом. В 1943 году в сражениях на Орловско-Курской дуге служила командиром санитарного взвода. После ранения в 1944 году вернулась в строй и дошла до Берлина и Праги.

Мемориальная доска почетному гражданину города Мценска Петру Орехову будет установлена на фасаде здания АО «Орелоблэнерго». Петр Григорьевич – бессменный руководитель МУП «Мценские городские электрические сети», занимавший данную должность с 1970 по 2008 годы. Под его руководством МУП стал серьезным инженерно-техническим предприятием, независящим от областной структуры. Петр Орехов избирался членом Совета народных депутатов города Мценска. За многолетний труд в области электрохозяйства ему было присвоено звание «Заслуженный энергетик РФ».

Третья мемориальная доска – почетному гражданину города Мценска Николаю Матросову – появится на фасаде здания Мценского РАЙПО. Николай Федорович родился в 1935 году в Малоархангельском районе. Он – «ребенок войны», переживший голод, холод и оккупацию, с 15 летнего возраста начал трудовую деятельность на судостроительной верфи в городе Боровск Пермского края.

После окончания службы, в 1960 году переехал в город Мценск. Здесь Матросов работал бригадиром строителей в тресте № 4, освобожденным председателем профсоюзного комитета СМУ- 5, директором комбината бытового обслуживания, заместителем председателя Мценского горисполкома, секретарем и вторым секретарем Мценского горисполкома КПСС, начальником СМУ-4. А с 1987 года занимал должность председателя правления райпотребсоюза. За личный вклад в социально-экономическое развитие города Мценска решением Мценского городского Совета народных депутатов в 2006 году Николаю Матросову было присвоено звание «Почетный гражданин города Мценска».

ИА «Орелград»