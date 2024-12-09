Орловский автодорожный техникум ждет капремонт

Утверждены проектная документация и цена работ.

Правительство Орловской области утвердило проектно-сметную документацию на капитальный ремонт здания БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум», расположенного в поселке Стрелецкий по адресу: ул. Лясковского, д. 20.

Утверждение основано на положительном заключении государственной экспертизы от 4 июля 2024 года. В документации содержатся технико-экономические показатели и сметная стоимость проекта капитального ремонта учебного корпуса, клуба-столовой техникума.

Кирпичное здание 1970 года постройки имеет общую площадь 5,7 тыс. кв. метров. Стоимость капительного ремонта – 99,25 млн рублей.

ИА “Орелград”