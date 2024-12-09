Страховщики засудили УК за залитую квартиру

Ответчиком стало “Технопром” из Мценска Орловской области.

ПАО СК “Росгосстрах” обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к ООО “Технопром” о взыскании ущерба в порядке суброгации в сумме более 68,19 тыс. рублей.

Как следует из материалов дела, собственник заключил договор страхования имущества. 27 ноября 2023 года в результате течи кровли произошел залив квартиры в доме №10 по улице Советской города Мценска. В кухне и зале намокли обои и разошлись стыковочные швы. Натяжной потолок покрылся пятнами и провис, деформировался потолочный плинтус, намокли освещение и проводка. Согласно акту, составленному работниками обслуживающей организации многоквартирного дома, имуществу был причинен материальный вред. Страховщиком собственнику было выплачено возмещение в размере 68 192 рублей 80 копеек. Размер определен на основании локальной сметы.

Выплатив страховое возмещение, ПАО «Росгосстрах» заняло место потерпевшего и вправе требовать возмещения ущерба. Залив произошел из инфраструктуры общего имущества многоквартирного дома, относящейся к зоне ответственности ООО «Технопром». В январе 2024 года организации было направлено письмо с предложением о добровольном возмещении ущерба в порядке суброгации. Однако оно осталось без ответа, что и послужило основанием для обращения в арбитражный суд.

Ответчик исковые требования признал частично, в отзыве указал, что сумма возмещения не соответствует понесенному ущербу. По мнению УК, в смете имеются избыточные работы, а некоторые объемы завышены. Однако суд не согласился с тем, что обои можно переклеить фрагментарно, а шпаклевку нанести частично.

«Очевидно, что для полного восстановления потребительских качеств комнат, для приведения их в состояние, существовавшее до залива, требуется ремонт всего потолка и всех стен. Доводы ответчика сводятся к тому, что он предлагает не полное восстановление нанесенного собственнику квартиры ущерба, а наложение “заплаток” в соответствующих частях комнаты, что не соответствует принципу полного возмещения ущерба», – указано в решении.

ООО «Технопром», осуществляющее управление многоквартирным домом, несет ответственность за надлежащее содержание и обслуживание общедомового имущества, подчеркнул суд. Взыскан не только ущерб, а также расходы по оплате государственной пошлины.

На решение может быть подана апелляционная жалоба.

ИА “Орелград”