Орловец засудил чиновников за упавшее дерево

Администрацию Болхова обязали возместить мужчине имущественный вред.

Болховский районный суд рассмотрел дело о возмещении ущерба, причиненного падением дерева. Как пояснили в пресс-службе суда, иск подал местный житель, ответчиком по делу стала администрации муниципального образования «Город Болхов». Мужчина требовал обязать чиновников возместить ему материальный ущерб, который он понес из-за сломанного забора. Происшествие, как следует из материалов дела, произошло 20 июня 2024 года.

В тот день стояла непогода. На Болхов налетел сильный ветер, скорость которого, как установил суд, с учетом порывов достигала 15 метров в секунду. На территории города тогда упало несколько деревьев. Одно из них рухнуло на забор истца. Мужчина провел экспертизу для подсчета суммы материального ущерба в результате падения дерева на забор. В итоге вышла немалая сумма – 103 500 рублей. Представитель мэрии, однако, в судебном заседании исковые требования не признал.

«Исходя из установленных по делу обстоятельств и представленных доказательств, суд пришел к выводу, что материальный ущерб истцу причинен в результате падения аварийного дерева, – сообщает пресс-служба суда. – Любая причина падения дерева, за исключением случаев причинения вреда вследствие непреодолимой силы, является виной того лица, в чьей собственности находился земельный участок, на котором оно произрастало, и на ком лежала обязанность по содержанию такого участка».

В данном случае было проведено небольшое расследование, которое доказало, что земля, на которой произрастало упавшее дерево, является муниципальной. Следовательно, обязанность по содержанию дерева, как и территории вокруг него, лежала на администрации города Болхова. Суд постановил удовлетворить исковые требования в полном объеме, то есть мэрию обязали выплатить гражданину заявленную им сумму в 103 500 рублей. Но решение еще не вступило в законную силу, и чиновники вправе обжаловать его в Орловский областной суд.

ИА «Орелград»