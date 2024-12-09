Правила содержания орловских чиновников изменили

Поправки в региональную нормативно-правовую базу внесло правительство.

Правительства региона внесло изменения в постановление «Об утверждении нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Орловской области», действующее с 2013 года. Поправки изменяют правила индексации расходов на содержание органов местного самоуправления. До последнего времени соответствующий коэффициент ежегодно индексировался на уровень инфляции за отчетный финансовый год, причем в качестве ориентира принималась инфляция по данным Федеральной службы государственной статистики.

После внесения поправок механизм изменился. Теперь коэффициент ежегодно будет индексироваться на темп роста минимального размера оплаты труда на очередной год. Поясним, что указанный коэффициент применяется для расчета сложившейся за отчетный финансовый год доли расходов на содержание органов местного самоуправления в доходах бюджетов муниципальных образований. Для каждого города, округа и района ежегодно устанавливается индивидуальный размер максимально допустимых затрат на содержание местных властей.

Значение доли таких расходов закрепляется решением о бюджете. Превышение затрат считается нарушением бюджетного законодательства. Обновленное постановление, подписанное губернатором Андреем Клычковым, уже вступило в силу со дня его официального опубликования. Но оно применяется к правоотношениям, возникающим при расчете нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Орловской области на 2025 год.

Тем временем правительство региона представило ежеквартальные сведения о численности государственных гражданских служащих и работников государственных учреждений Орловской области с указанием фактических затрат на их денежное содержание. Из отчета за 9 месяцев 2024 года следует, что численность государственных гражданских служащих за это время составила 1291 человек, а фактические затраты на их денежное содержание составили 806,817 миллиона рублей. В государственных учреждениях к началу четвертого квартала работало 29 878 человек, на их содержание за 9 месяцев было потрачено 5,378 миллиарда бюджетных рублей.

ИА «Орелград»