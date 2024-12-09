Орловский суд рассмотрел иск о «битумном болоте»

Арендатор участка заявил, что случайно нашел залежи отходов.

ООО «Региональное строительное предприятие» обратилось с иском к администрации Орловского муниципального округа об обязании произвести сбор и утилизацию нефтесодержащих отходов, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 57:10:0040101:8701.

В январе 2021 года был заключен договор аренды земли в Платоновском сельском поселении, государственная собственность на которую не разграничена. Вид разрешенного использования – производственная база. Площадь участка – 68 469 кв. м. 30 июня 2022 года компания направила чиновникам уведомление о том, что в ходе планировки территории произошло вытекание из-под земли битума и его последующее растекание. По мнению РСП, на части земельного участка ранее располагалось подземное битумохранилище, о чем арендатор не был поставлен в известность арендодателем. Чиновников попросили в кратчайшие сроки безвозмездно устранить недостатки имущества, провести работу по удалению битума с территории или предложить способы разрешения данной ситуации.

Приокским межрегиональным управлением Росприроднадзора установлено, что на территории у железнодорожной эстакады подъездного разгрузочного пути имеется площадка насыпного грунта, на которой расположена металлическая цистерна, частично заполненная жидкостью черного цвета со специфическим запахом нефтепродуктов. Целостность емкости нарушена, по периметру площадки просматриваются разливы жидкости черного цвета и потеки по склону. В ходе осмотра специалистами ФГБУ «ЦЛАТИ ПО ЦФО» был произведен отбор проб почвы.

Требования РСП были оставлены администрацией Орловского округа без удовлетворения, что послужило основанием для обращения в арбитражный суд с иском. Компания представила проект рекультивации. В судебном заседании представитель РСП пояснил, что это длительный и дорогостоящий процесс. По мнению арендатора, нефтесодержащие продукты хранились на участке и были засыпаны. Чиновники парировали, что при выборе участка, установлении его границ и при передаче в аренду истец имел возможность выявить недостатки.

Администрация округа указала, что РСП не доказан факт осуществления какой-либо хозяйственной деятельности со стороны муниципалитета, которая повлекла за собой образование нефтесодержащих отходов на спорном участке. Указанная земля ранее на праве аренды или хозяйственного ведения юридическим, физическим лицам, а также подведомственным организациям и учреждениям не передавалась. На момент заключения договора аренды с ООО «Региональное строительное предприятие» каких-либо замечаний, претензий относительно качества участка, наличия на нем отходов, не поступало. Также ООО «РегионГеоПроект+», проводившее кадастровые работы по подготовке схемы расположения земельного участка, признаков битумохранилища и гудронохранилища не обнаружило. Администрация округа заявила, что имеются основания предполагать, что загрязнение земельного участка нефтесодержащими отходами явилось следствием осуществления хозяйственной деятельности непосредственно арендатором.

Суд пришел к выводу, что загрязнение произошло после передачи спорного земельного участка в аренду и не ответчиком.

«Учитывая вышеизложенные обстоятельства, суд не находит правовых оснований для удовлетворения заявленных исковых требований», – указано в решении.

На решение может быть подана апелляционная жалоба.

Напомним, в июне 2022 года орловец, катавшийся на велосипеде в Северном районе, обнаружил загрязнения на участке вблизи дома № 8 по улице Родзевича-Белевича. Прокурорская проверка подтвердила наличие «битумного болота» на окраине Орла. Тогда же начали выяснять принадлежность земли и возможный источник загрязнения.

ИА “Орелград”