В Орле украли часть выплаты за ранение участника СВО

Злоумышленника оперативно поймали и отдали под суд.

Вступил в силу обвинительный приговор Заводского районного суда города Орла в отношении местного жителя. Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ. В судебном заседании подсудимый виновность в совершении преступления признал, но от дачи показаний отказался. По решению суда были оглашены показания, которые мужчина дал в ходе предварительного следствия.

Он рассказал, что все произошло в апреле 2024 года. Вместе с друзьями он гулял вдоль берега реки Ока и встретил двух своих знакомых молодого человека и девушку. Встречу друзья решили отметить, тем более что знакомый по секрету рассказал подсудимому о том, что у его спутницы на банковском счету лежат денежные средства в размере 3,5 миллиона рублей. В приговоре уточняется, что это были деньги за ранение мужа, полученное им в зоне специальной военной операции.

Компания отправилась отдыхать в сауну. Подсудимый сообщил, что за сауну он заплатил из своего кармана, после чего попросил девушку приятеля отдать ему половину счета. Она согласилась, тут же открыла на своем мобильнике банковское приложение. Затем она совершила ошибку, поскольку передала телефон подсудимому, чтобы тот сам перевел с ее счета на свой счет необходимую сумму. Подсудимый увидел, что на счету действительно лежит около 3,5 миллиона рублей, и тут же решил часть денег украсть.

Для конспирации переводил он их на счет своей сожительницы: сначала 50 000 рублей, а потом еще 350 000 рублей. Пропавших денег потерпевшая хватилась на следующее утро. Она сама позвонила сожительнице подсудимого и потребовала вернуть ей деньги – девушка сразу поняла, кто стоит за хищением. Подсудимый не стал отпираться, признался своей любимой в краже. Затем, с его слов, он взял карточку своей сожительницы и через банкомат снял 300 000 рублей. Почему просто не перевел их обратно на счет потерпевшей, непонятно.

Наличных денег мужчина потерпевшей тоже не отдал. По версии подсудимого, он был так расстроен сложившейся ситуацией, что приобрел спиртное, которое в одиночку распил на берегу Оки. И пока он распивал алкоголь, деньги потерял. Впрочем, эта версия не помогла ему избежать наказания. Суд приговорил подсудимого к выплате штрафа в размере 150 000 рублей.

ИА «Орелград»