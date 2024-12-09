Юрист прокомментировала запрет снимать орловских медиков

А также предположила, почему появляются такие «грозные объявления».

В больницах региона заметили запрет на видеосъемку медицинского работника и аудиозапись его голоса. Также пациентов информируют, что такие действия без согласия сотрудника являются нарушением и влекут за собой ответственность. «Орелград» направил запрос в департамент здравоохранения с просьбой прояснить необходимость запретов и мотивы их введения. По мнению чиновников, «видео- и аудиозапись медицинских работников является обработкой их биометрических персональных данных».

Мы также попросили юриста оценить запреты. Надежда Тюленева подробно расшифровала все ссылки на федеральные законы и отметила их неуместное упоминание в объявлении ЦРБ.

Комментируя появившиеся объявления в больницах о запрете видеосъемки медицинского работника, а также аудиозаписи его голоса под угрозой применения административной ответственности, следует помнить о том, что закон защищает равно как врача, так и пациента. При этом изображение каждого из нас находится под государственной защитой. Но при буквальном прочтении закона очевидно, что речь идет не о съемке или записи, а об использовании полученного изображения.

Рассмотрим каждую ссылку грозного объявления, которое весьма некорректна с точки зрения закона.

«ч. 1 ст. 92 от 21 ноября 2011г.323ФЗ» – очевидно, что речь идет о ч.1 ст.92 ФЗ № 323 – ФЗ от 21.11.2011г. Этот закон называется “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации”. Конкретно ст. 92 регламентирует порядок ведения персонифицированного учета в сфере здравоохранения и не касается напрямую того грозного письма, которое появилось в больницах.

«ст. 9 от 20.07.2006г. №152 ФЗ», – вероятнее всего, речь идет о ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ “О персональных данных” регламентирует порядок выдачи субъектом персональных данных согласия на обработку его данных.

«п. 3 ст.3 от 27.07.2006 152 ФЗ», вероятнее всего, тот же самый закон, который регламентирует саму процедуру «3) обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных».

И далее финал, как грозный итог и цель публикации – наказание в соответствии с ч.2 ст.13.11 КоАП РФ, которая предусматривает штраф за обработку (!!!) персональных данных без согласия субъекта.

Фото- и видеозапись (съемка) медицинских работников допустима при наличии публичного интереса. В этом случае возможна даже публикация съемки или передача ее правоохранительным органам для проведения проверки. Пленум Верховного Суда РФ разъяснил, что без согласия гражданина обнародование и использование его изображения допустимо в силу пп. 1 п. 1 ст. 152.1 ГК РФ, то есть когда имеет место публичный интерес, в частности, если такой гражданин является публичной фигурой (занимает государственную или муниципальную должность, играет существенную роль в общественной жизни в сфере политики, экономики, искусства, спорта или любой иной области), а обнародование и использование изображения осуществляется в связи с политической или общественной дискуссией или интерес к данному лицу является общественно значимым (п. 44 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 “О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации”).

В п. 3.1 Постановления Конституционного Суда РФ от 25.05.2021 N 22-П “По делу о проверке конституционности пункта 8 части 1 статьи 6 Федерального закона “О персональных данных” в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью “МедРейтинг” сформулирована позиция, согласно которой одним из таких случаев, когда персональные данные представляют общественный интерес и рассматриваются законодателем как общедоступная информация, является закрепленная п. 7 ч. 1 ст. 79 Закона об охране здоровья обязанность медицинской организации информировать граждан в доступной форме, в том числе используя сеть Интернет, об осуществляемой медицинской деятельности и о медицинских работниках этой организации, об уровне их образования и об их квалификации.

При этом Конституционный Суд РФ указал, что законодатель, исходя из того, что каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь и что здоровье – высшее неотчуждаемое благо, без которого утрачивают свое значение многие другие блага и ценности, признал особый общественный интерес к перечисленным сведениям о лицах, профессионально занятых оказанием медицинской помощи.

При этом фактический запрет на съемку врачей регламентирован ст. 13 Закона об охране здоровья, т.к. необходимо обеспечить врачебную тайну. Надо помнить о том, что каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени (ст. 23 Конституции РФ). Кроме это, ограничения доступа к информации установлены ст. 9 Закона об информации.

Ну и наконец, в соответствии с п. 1 ст. 152.2 ГК РФ, если иное прямо не предусмотрено законом, не допускаются без согласия гражданина сбор, хранение, распространение и использование любой информации о его частной жизни, в частности сведений о его происхождении, о месте его пребывания или жительства, о личной и семейной жизни. Не являются нарушением правил, установленных абз. 1 п. 1 ст. 152.2 ГК РФ, сбор, хранение, распространение и использование информации о частной жизни гражданина в государственных, общественных или иных публичных интересах, а также в случаях, если информация о частной жизни гражданина ранее стала общедоступной либо была раскрыта самим гражданином или по его воле.

Таким образом обработка (!!!) персональных данных любого человека без его согласия недопустима. С учетом развитых технологий, повсеместных камер видеонаблюдения и т.д. можно сделать вывод, что снимать и записывать можно, а вот потом выкладывать в публичное пространство и иным способом обрабатывать нельзя. Именно за это наступает ответственность.

На самом деле сам факт появления этих объявлений странен. Для объективного контроля качества во многих заведениях ставятся видеокамеры (Верховный суд указал, что в данном случае это допустимо) или диктофоны. Многие разговоры записываются в обязательном порядке, например, посмотрите систему банковского обслуживания, порядка проведения судебного заседания. Запись – это объективный источник информации, позволяющий оценить качество услуги. По идее, больница должна радоваться тому, что у человека имеется запись: а) он сможет четко выполнить назначения врача (ибо почерк у многих неразборчив); пройти дополнительное обследование, которое, может, не обязательно, но в разговоре врач отметил и такую возможность. Кроме этого, запись защитит врача от необоснованных претензий. В случае несогласия с видеозаписью, достаточно указать на это человеку и обратиться в Роскомнадзор с заявлением о привлечении к ответственности. Правда, по всей вероятности, откажут. Ибо то, что вас записали, надо еще доказать, а без видеозаписи сделать это тяжело.

Многим чиновникам (и Депздрав не исключение) нравится, что в Китае закрытый интернет, но не всем нравится, что там расстреливают за коррупцию. Может, поэтому вводят такие запреты?