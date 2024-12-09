В облправительстве отчитались о производстве молока и мяса

Показатели увеличились.

Текущую статистику озвучили на сегодняшнем заседании в администрации Орловской области.

Оказалось, что с января по октябрь включительно средний надой на одну орловскую корову составил 5839 килограммов. Это превышает показатель на аналогичный период минувшего года на 5,2%.

Впрочем, нужно отметить, что данный индикатор зависит не только от количества молока, но и от количества коров. А оно пока что снижается. Так, согласно данным Орёлстата, на 1 сентября в сельскохозяйственных организациях региона насчитывалось 33,6 тысячи этих домашних животных, на 1 октября — 32,8 тысячи, на 1 ноября — 32,4 тысячи.

Также на совещании озвучили цифры по производству мяса. За те же первые 10 месяцев года в регионе произвели 289 тысяч тонн скота и птицы на убой — в живом весе. Это выше показателя за аналогичный период 2023-го на целых 18,4%.

ИА «Орелград»