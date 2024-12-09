В облправительстве отчитались о производстве молока и мяса

9.12.2024 | 15:15 Новости, Экономика

Показатели увеличились.

Фото: соцсети Андрея Клычкова

Текущую статистику озвучили на сегодняшнем заседании в администрации Орловской области.

Оказалось, что с января по октябрь включительно средний надой на одну орловскую корову составил 5839 килограммов. Это превышает показатель на аналогичный период минувшего года на 5,2%.

Впрочем, нужно отметить, что данный индикатор зависит не только от количества молока, но и от количества коров. А оно пока что снижается. Так, согласно данным Орёлстата, на 1 сентября в сельскохозяйственных организациях региона насчитывалось 33,6 тысячи этих домашних животных, на 1 октября — 32,8 тысячи, на 1 ноября — 32,4 тысячи.

Также на совещании озвучили цифры по производству мяса. За те же первые 10 месяцев года в регионе произвели 289 тысяч тонн скота и птицы на убой — в живом весе. Это выше показателя за аналогичный период 2023-го на целых 18,4%.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования