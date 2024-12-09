Орловцы приняли участие в реконструкции битвы за Москву

В Московском кинопарке воссоздали события 1941-го года.

Масштабная реконструкция была подготовлена художественным руководителем и генеральным продюсером, известным государственным и культурным деятелем Игорем Угольниковым и режиссёром Александром Жигалкиным. Первое мероприятие под названием «Говорит Москва! Битва за Москву. Первая Победа» состоялось 5-го декабря.

Героические события зимы 1941-го года воссоздавали как в виде «классической» реконструкции с применением настоящей военной техники (включая танки и самолёты), так и с помощью живого исполнения музыки и песен, а также показа фрагментов из документальных съёмок и художественных фильмов. Всё вместе создавало атмосферу полного погружения в те дни, когда фашисты, подойдя к нашей столице, понесли первое крупное поражение.

Как пишет «Уездный город Ливны», в мероприятии участвовали и орловцы. Свой вклад в общее дело внесли представители ливенского исторического клуба «Автобат».

Первыми зрителями стали непосредственные свидетели тех далёких событий, а также ветераны боевых действий, школьники и курсанты военных училищ. Однако показы продлятся весь декабрь. На оставшиеся дни запланировано ещё шесть представлений.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»