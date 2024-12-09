Орловцы стали чемпионами по поздним подъёмам

Пользователи интернета просыпаются в нашем городе позже, чем во многих других.

Оригинальное исследование провели аналитики МТС Big Data. Они сравнили время первого и последнего действий на смартфонах в разных регионах. Аналитиков интересовало, насколько поздно встают и ложатся россияне в различных округах и субъектах. При расчётах использовалось местное время.

Всех опередили пользователи ЦФО и, в частности, орловцы. Также особенно поздние подъёмы зафиксированы в Твери, Владимире, Костроме и Тамбове. В среднем жители нашего округа начинают пользоваться своими смартфонами в 7 часов 15 минут.

Для сравнения, в Дальневосточном федеральном округе первая такая активность фиксировалась в без десяти шесть часов утра.

В среднем по стране показатель составил 6 часов 26 минут. При этом отмечается, что с 2020-го по текущий годы время среднего пробуждения сдвигалось к более раннему — ежегодно на три минуты. Заметной разницы между выходными и рабочими днями не зафиксировано.

Исследование проводилось на основе обезличенных данных абонентов, взятых за период с января 2020 года по ноябрь 2024 года на всей территории действия данного оператора в России.

ИА «Орелград»