Депутат Госдумы стал преподавателем в Орле

Основы интеллектуальных транспортных систем преподает Сергей Еремин.

Депутат Государственной Думы РФ Сергей Еремин, избранный в 2023 году, стал преподавателем орловского Политехнического института имени Н.Н. Поликарпова. Об этом сообщает Орловский государственный университет имени Тургенева, в структуру которого входит указанный институт. Сергей Еремин преподает такие дисциплины, как «Введение в профессиональную деятельность», «Основы интеллектуальных транспортных систем», «Технология и организация процессов перевозки», «Управление процессами перевозок».

Ныне действующий депутат Госдумы является членом парламентского Комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. В недавнем прошлом он был мэром города Красноярска и заместителем губернатора Красноярского края. В 1998 году он окончил Красноярский государственный технический университет по специальности «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте». Там же защитил кандидатскую диссертацию по теме «Региональная информационная система оценки аварийных ситуаций на автодорогах: на примере Красноярского края». Но и с Орлом его многое связывает.

«В 2022 году Сергей Еремин защитил докторскую диссертацию в Орловском государственном университете им. И.С. Тургенева по теме «Методология организации перевозок пассажиров городским общественным транспортом в условиях перспективного территориального развития города», – уточнили в опорном вузе. В Орел Еремин впервые приехал в 2018 году, в качестве мэра Красноярска. Тогда он принял участие в международной научно-практической конференции «Информационные технологии и инновации на транспорте», которая ежегодно проходит в Политехническом институте имени Н.Н. Поликарпова.

Сергей Еремин представил на конференции практические наработки, внедренные в Красноярске, после чего, по рекомендации директора института Александра Новикова, подал документы в докторантуру ОГУ имени И.С. Тургенева. В 2022 году успешно защитил диссертацию, став доктором технических наук. «В ОГУ имени И.С. Тургенева меня привела наука. Можно много рассказывать, чего я достиг на разных должностях, но именно моя научная деятельность – это то, чем я горжусь перед самим собой», – отметил сам Сергей Еремин.

ИА «Орелград»