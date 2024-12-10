Под Орлом пустили с молотка учебный корпус

Имущество расположено в центральной части поселка Стрелецкий.

Трехэтажное здание (учебный корпус площадью 1536,8 кв. м) находится на первой линии улицы Лясковского. Построено в 1965 году. В лот также включены участок площадью 2200 кв. м, коммунальные сети и благоустройство с забором. Начальная цена – 8 463 000 рублей. Шаг аукциона – 1%. Заявки на участие в торгах принимают до 10 февраля 2025 года.

С севера от реализуемого имущества находится Федеральный научный центр зернобобовых и крупяных культур, с запада – лесной массив, с востока – многоквартирные жилые дома, супермаркет и ФГБУ Центр химизации и сельскохозяйственной радиологии Орловский, с юга – многоквартирная жилая застройка и сельская администрация. Подъезд к имуществу осуществляется по асфальтированным путям, въезд ограничен шлагбаумом с северной и южной стороны. Ближайшая крупная автомагистраль находится в 570 метрах, а остановка общественного транспорта «Институт ЗБК» – в 286 метрах.

Земельный участок имеет ровный ландшафт с древесно-кустарниковой растительностью. Объект недвижимого имущества находится в условно-удовлетворительном состоянии и нуждается в капитальном ремонте. Помещения захламлены, внутренняя и внешняя отделка повреждены, полы и стены требуют ремонта или замены. Здание не эксплуатируется более трех лет, инженерные коммуникации в неудовлетворительном состоянии, договоры на снабжение ресурсами расторгнуты, указано в документации в ГИС «Торги».

Основания для проведения аукциона: решение Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации (протокол от 29.02.2024 № 1пр), решение Правления АО «ДОМ.РФ» (протокол от 29.11.2024 № 6/47).

ИА “Орелград”