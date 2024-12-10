Клычков: «Наш регион, по большому счету, стал уже прифронтовым»

10.12.2024 | 17:27 Общество

При этом ни один инвестор не свернул проект в Орловской области, подчеркнул губернатор.

Вопрос плодотворной работы в экстремальных внешних условиях губернатор Андрей Клычков поднял в ходе инвестиционного послания 10 декабря.

«Рубикон перейден и, как сказал президент, с этого момента спровоцированный Западом региональный конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера. После вторжения врага в Курскую область наш регион, по большому счету, стал уже прифронтовым. А после преступного разрешения, которое коллективный Запад дал сам себе, о применении дальнобойного оружия, сирена ракетной опасности, к сожалению, становится нашим привычным звуковым атрибутом. Но даже с учетом этого обстоятельства мы не получили ни одного обращения от бизнеса о решении приостановить инвестиционный проект», – подчеркнул Андрей Клычков.

Реализация экономических идей  – многосложный процесс, который  должен учитывать разные моменты. Но преобладающей движущей силой была и остается вера в победу, отметил Андрей Клычков. Помощь нашим вооруженным силам является неотъемлемой частью работы органов власти всех уровней, бизнеса, церкви, общественности, простых граждан. Всего в зону специальной военной операции доставлено более 5500 тонн гуманитарного груза, а Орловским бизнесом собрано более 4 миллиардов рублей, направленных на помощь участникам спецоперации.

«Нерядовые задачи предстоит нам решать, но только общей ежедневной и самоотверженной работой можно обеспечить их выполнение достойный вклад Орловщины в общероссийский результат».

Андрей Клычков подчеркнул, что в Орловской области – коренной, срединной России, где всегда брали вверх созидательные силы, опыт, мудрость, стойкость и патриотизм – видят возможности для приближения победы.

ИА “Орелград”


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