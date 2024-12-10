СМИ сообщили о будущей смене главы в орловском Управлении СК

Журналисты считают, что это дело ближайших дней.

Любопытную информацию опубликовал портал «Орловские новости», ссылаясь на собственные источники. Как считает издание, в отставку уйдёт не только глава орловского Управления Следственного комитета России Пётр Юдин, но и его заместитель Альберт Абрамян.

СМИ предполагает, что главным следователем Орловщины станет Андрей Чапанов. С минувшего года он является заместителем соответствующего управления, но по Тамбовской области. При этом сотрудниками СКР на Тамбовщине руководит наш земляк — Александр Полшаков.

Андрей Чапанов — полковник юстиции. Окончил Пензенский государственный педагогический университет имени Белинского (в 2003-м году). Далее служил в прокуратуре Пензенской области (до 2007-го года).

С 2021-го по 2023-й являлся сотрудником управления Следственного комитета по Московской области, где курировал особо важные дела, а также преступления против несовершеннолетних. Затем перешёл на нынешнее место службы, в Тамбовскую область.

ИА «Орелград»