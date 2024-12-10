В Орловской области прошло итоговое заседание оперативного штаба

10.12.2024 | 17:31 Новости, Общество

Его провёл начальник Управления ФСБ России по нашему региону Вячеслав Князьков.

Фото: пресс-служба Управления ФСБ России по Орловской области

В заседании приняли участие представители силовых структур и органов государственной власти Орловской области.

В ходе встречи участники подвели итоги работы штаба (и его аппарата) в текущем году, а также утвердили план на 2025-й. В частности, на заседании обсудили результаты антитеррористических учений и тренировок.

Кроме того, чиновники и силовики совместно определили меры, направленные на повышение уровня готовности и эффективности сил и средств, выделенных для борьбы с терроризмом.

Новость сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по Орловской области.

ИА “Орелград”


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