Клычков объявил о росте ВРП и зарплат

10.12.2024 | 16:55 Новости, Экономика

Глава Орловской области выступил с инвестиционным посланием на будущий год.

Фото: vk.com/orelregion_government

Мероприятие прошло в конгресс-холле ТМК «Гринн».

Помимо всего прочего, орловский глава, как обычно, заявил о росте важных показателей. Так, за последние шесть лет объём валового регионального продукта в нашей области повысился в 1,7 раза. В этом году орловский ВРП оценивается на уровне 440 миллиардов рублей.

Планируемый объём отгруженных товаров вырос на 22% (по сравнению с 2023-м годом) или более чем в 2 раза (по сравнению 2019-го годом).

Также Клычков напомнил о росте средней заработной платы. По данным на первые три квартала 2024-го показатель подрос на целых 17% (в сравнении с аналогичным периодом минувшего года).

«Ежегодно в течение шести лет растет реальная заработная плата. Особо подчеркну, по темпу роста реальных среднедушевых доходов населения Орловская область находилась по итогам 2023 года на втором месте среди регионов страны», – высказался губернатор.

ИА «Орелград»


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