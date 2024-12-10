Орловский губернатор рассказал о новых нацпроектах

Глава Орловской области выступил с инвестиционным посланием на будущий год.

Мероприятие прошло в конгресс-холле ТМК «Гринн».

Так, с 2025-го года в России и на Орловщине начнётся реализация нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В нашем регионе на это выделят около миллиарда рублей. Средства пойдут на закупку медицинской техники для различных учреждений здравоохранения и ФАПов, приобретение лекарств, организацию Центров здоровья.

Также стартует новый национальный проект «Молодёжь и дети». В его рамках, например, будет оказана финансовая поддержка учителям, которые переберутся на работу в сельскую местность. Также предусматриваются новые выплаты за классное руководство (в школах) и кураторство (в сузах). В общей сложности, на Орловщине данные расходы оцениваются в 800 миллионов рублей.

Такой же объём средств планируется на новый нацпроект «Семья». В его рамках их потратят на оснащение перинатального центра и родильных домов, развитие системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, программу социальных контрактов, а также выплаты, связанные с повышением рождаемости.

ИА «Орелград»