Клычков рассказал об успехах в строительстве и газификации

Глава Орловской области выступил с инвестиционным посланием на будущий год.
Мероприятие прошло в конгресс-холле ТМК «Гринн».
Как рассказал Андрей Клычков, наша область – третья в ЦФО по темпам роста ввода жилья (по итогам прошедшего периода текущего года).
«Более тысячи семей улучшили жилищные условия за счет ипотечного кредитования со сниженной процентной ставкой… С 2019-го года в регионе введено в эксплуатацию уже более 2,1 миллиона квадратных метров нового жилья», – подчеркнул он.
Также Орловщина находится в первой десятке среди всех субъектов России по темпам газификации частных домов.
«Технической возможностью газификации обеспечены 3 тысячи домовладений», – отметил губернатор.
ИА «Орелград»