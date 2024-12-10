Клычков рассказал об успехах в строительстве и газификации

Глава Орловской области выступил с инвестиционным посланием на будущий год.

Мероприятие прошло в конгресс-холле ТМК «Гринн».

Как рассказал Андрей Клычков, наша область – третья в ЦФО по темпам роста ввода жилья (по итогам прошедшего периода текущего года).

«Более тысячи семей улучшили жилищные условия за счет ипотечного кредитования со сниженной процентной ставкой… С 2019-го года в регионе введено в эксплуатацию уже более 2,1 миллиона квадратных метров нового жилья», – подчеркнул он.

Также Орловщина находится в первой десятке среди всех субъектов России по темпам газификации частных домов.

«Технической возможностью газификации обеспечены 3 тысячи домовладений», – отметил губернатор.

ИА «Орелград»