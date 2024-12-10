В занятия спортом вовлекли 54% орловцев

Об этом объявил орловский губернатор.

Глава Орловской области выступил с инвестиционным посланием на будущий год. Мероприятие прошло в конгресс-холле ТМК «Гринн».

Помимо всего прочего, Клычков озвучил и этот показатель. Однако он не вполне устроил губернатора. Оказалось, что орловская власть стремится к более глобальной цели.

«Мы хотим, чтобы спортом занимался каждый, и ставим перед собой такую задачу… Построим 14 спортивных площадок, ряд физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов, ледовый каток, 27 спортивных площадок ГТО, продолжим ремонт учреждений спорта и оказание адресной поддержки организациям системы спортивной подготовки», – высказался Андрей Клычков.

Также губернатор заявил, что на данный момент в нашем регионе профессиональную подготовку проходят около 16 тысяч спортсменов.

ИА «Орелград»