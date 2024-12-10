На базе орловского кампуса создадут лаборатории предприятий

10.12.2024 | 17:14 Новости, Образование, Экономика

Об этом заявил губернатор.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Глава Орловской области выступил с инвестиционным посланием на будущий год. Мероприятие прошло в конгресс-холле ТМК «Гринн».

Андрей Клычков рассказал, что на базе студенческого кампуса, который строят в Орле сейчас, будут созданы лаборатории промышленных предприятий. С ОГУ имени Тургенева заключено уже шесть соответствующих соглашений.

Напомним, кампус планируется сдать в 2026-м году.

Также губернатор рассказал о планах по созданию технопарка, ориентированного на сферу электронной промышленности. Известно, что его планируется организовать в особой экономической зоне. Для реализации проекта привлекут федеральные субсидии – на создание и модернизацию объектов инфраструктуры.

ИА «Орелград»


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