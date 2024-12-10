На Орловщине сделали около 2 тысяч процедур ЭКО

10.12.2024 | 15:54 Медицина, Новости

Об этом заявил губернатор Андрей Клычков.

Фото: vk.com/orelregion_government

Глава Орловской области выступает с инвестиционным посланием на будущий год. Мероприятие проходит в конгресс-холле ТМК «Гринн».

Своё выступление Клычков начал с вопросов здравоохранения. Губернатор коснулся и темы ЭКО.

«Выполнено без малого 2 тысячи циклов экстракорпорального оплодотворения», – отметил Клычков.

Губернатор заявил об этом, освещая реализацию регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей в Орловской области». В его рамках оказали помощь 43 тысячам семей с детьми. На это потратили 5,3 миллиарда бюджетных средств.

ИА «Орелград»


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