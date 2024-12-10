Орловская область становится регионом медицинского туризма

Об этом заявил губернатор Андрей Клычков.

Глава Орловской области выступает с инвестиционным посланием на будущий год. Мероприятие проходит в конгресс-холле ТМК «Гринн».

Как считает Клычков, положительные изменения в орловском здравоохранении сделали нашу медицину привлекательной не только для орловцев, но и для жителей других субъектов.

«Есть факты так называемого «медицинского туризма». Это когда жители соседних регионов приезжают в город Орёл для получения медицинской помощи на высшем уровне, сравнимом с центральными федеральными клиниками», – высказался губернатор.

ИА «Орелград»