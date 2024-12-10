В орловскую промышленность инвестируют всё больше средств

Об этом заявил губернатор Андрей Клычков.

Глава Орловской области выступает с инвестиционным посланием на будущий год. Мероприятие проходит в конгресс-холле ТМК «Гринн».

«Только по проектам промышленных предприятий в обрабатывающих секторах в рамках импортозамещения объём инвестиций в 2024-м и 2025-м годах оценивается в 21 миллиард рублей», – заявил губернатор.

При этом Клычков отметил, что общий объём льготного финансирования орловской промышленности в текущем году, по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, вырос в девять с половиной раз. Соответствующая поддержка оказывалась по линии Фонда развития промышленности.

«Предприятия, получившие такую поддержку, дополнительно привлекут около 4 миллиардов рублей инвестиций и уплатят в бюджет страны и региона около 7 миллиардов рублей налогов», – рассказал губернатор.

ИА «Орелград»