На Орловщине сломалась дорога к базе «Курск-Агроактив»

10.12.2024 | 15:00 Закон и порядок, Новости

Она находится в Новодеревеньковском районе.

Фото: ИА “Орелград”

Нарушения выявила прокуратура Орловской области. Впрочем, первоначальное обращение направили местные жители.

Орловцы пожаловались на состояние дороги, соединяющей базу предприятия «Курск-Агроактив» с селом Судбище.

Как установило надзорное ведомство, здесь частично разрушилось асфальтобетонное покрытие, а также образовались ямы. Всё это не отвечало требованиям безопасности дорожного движения.

В итоге прокуратура обязала орган местного самоуправления привести дорогу в нормальное состояние. Для этого пришлось обратиться в суд. Там встали на сторону органа надзора.

«Исполнение судебного акта находится на контроле межрайонной прокуратуры», – добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в Глазуновском районе сельским чиновникам задолжали зарплату.

ИА «Орелград»


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