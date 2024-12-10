На Орловщине сломалась дорога к базе «Курск-Агроактив»

Она находится в Новодеревеньковском районе.

Нарушения выявила прокуратура Орловской области. Впрочем, первоначальное обращение направили местные жители.

Орловцы пожаловались на состояние дороги, соединяющей базу предприятия «Курск-Агроактив» с селом Судбище.

Как установило надзорное ведомство, здесь частично разрушилось асфальтобетонное покрытие, а также образовались ямы. Всё это не отвечало требованиям безопасности дорожного движения.

В итоге прокуратура обязала орган местного самоуправления привести дорогу в нормальное состояние. Для этого пришлось обратиться в суд. Там встали на сторону органа надзора.

«Исполнение судебного акта находится на контроле межрайонной прокуратуры», – добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в Глазуновском районе сельским чиновникам задолжали зарплату.

ИА «Орелград»