Об орловском коте расскажут всей России

Его история впечатлила столичных кинопродюсеров.

Статья Виталии Румянцевой под названием «Чтоб любить как брата» победила в конкурсе, который проводила кинокомпания «Триикс Медиа». Теперь её используют для создания сценария к фильму или телесериалу.

Статья рассказывает историю кота по кличке Беляш, принадлежавшего Владиславу Панасову, жителю Свердловского района. Орловец героически погиб на СВО. Кот сохранил верность хозяину и после его гибели — и стал приходить на его могилу, хотя сам находился далеко не в лучшем состоянии.

«Мы тщательно проанализировали каждую отправленную на конкурс работу и хотим отметить высокий профессионализм журналистов… Эти захватывающие истории в будущем станут основой сценариев для наших фильмов и сериалов, отражающих дух времени и силу человеческого характера», – указывается в пресс-релизе кинокомпании.

«Триикс Медиа» работает с 2006 года. За это время компания реализовала около 260 проектов в разных жанрах и форматах.

ИА «Орелград»