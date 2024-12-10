Выплату за погибших в СВО смогут получать совершеннолетние

В Орловской области скорректируют правила её предоставления.

Об этом в социальных сетях рассказала депутат Государственной Думы Ольга Пилипенко.

Прецедентом стала ситуация с единственным сыном Виктора Седова, погибшего на СВО. Ранее о ней рассказывал первый зампред областного совета Михаил Вдовин.

Сын защитника Отечества хотел получить региональную выплату для детей погибших бойцов СВО. Однако ему отказали, так как такая поддержка предоставляется только несовершеннолетним, а орловцу уже тридцать. (С получением муниципальной компенсации на расходы на захоронение тоже возникли проблемы, но уже по другой причине.)

Как рассказала Ольга Пилипенко, на данный момент региональный департамент соцзащиты подготовил необходимые изменения к закону «О дополнительной мере социальной поддержки граждан Российской Федерации, заключивших контракт для прохождения военной службы». Сейчас эти поправки проходят согласование в региональном правительстве. Затем их должен утвердить губернатор.

ИА «Орелград»