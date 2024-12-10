Орловский губернатор заявил о сокращении уровня бедности

10.12.2024 | 16:24 Важное, Новости, Экономика

Глава Орловской области выступает с инвестиционным посланием на будущий год.

Фото: vk.com/orelregion_government

Мероприятие проходит в конгресс-холле ТМК «Гринн».

Как заявил Андрей Клычков, за последние шесть лет в нашем регионе показатель сократился в 1,6 раза — до 8,5%.

Губернатор считает, что это произошло «благодаря успешной реализации мероприятий по повышению доходов населения». «В 2024 году снижение продолжится», – пообещал Клычков.

Отметим, что о таком же среднероссийском показателе в 8,5% сообщал Росстат по итогам второго квартала текущего года. Тем не менее, это означает, что за чертой бедности остаются около 59 тысяч орловцев.

ИА «Орелград»


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