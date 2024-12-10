Орловское электричество подорожает на 12,6%

10.12.2024 | 13:09 Важное, ЖКХ, Новости

Так будет с 1 июля будущего года.

Фото: ИА «Орелград»

Новые размеры платы за услугу утвердил Департамент госрегулирования цен и тарифов Орловской области.

Для жилых помещений, оборудованных газовыми плитами, цена повысится на 66 копеек, до 5,88 рубля за один киловатт. Для помещений, оборудованных электрическими плитами (а также для жителей сельской местности) – на 52 копейки, до 4,17 рубля за один киловатт.

В среднем тариф на электроэнергию для населения вырастет на 12,6%.

В предыдущий раз тарифы повышались 1 июля текущего года.

ИА «Орелград»


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