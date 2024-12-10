Столичный курьер зарабатывает в 6 раз больше среднего орловца

Зарплата курьеров в Москве может достигнуть 300 тысяч рублей в декабре.

Как сообщает «Коммерсант», во второй половине декабря доставка может подорожать в полтора-два раза из-за возможных перебоев с посылками, особенно в Москве. Но главная проблема — нехватка рабочих рук, из-за чего компании готовы переплачивать курьерам выше рынка. Проведенные опросы показали, что в Москве и Подмосковье имеется почти 15 тысяч вакансий для курьеров на предновогодние заказы. Почти половина работодателей готовы платить им от 200 тысяч рублей в месяц, а соискателям с водительскими правами за новогодний спринт обещают заработок в 360 тысяч рублей и дают при этом корпоративный автомобиль.

Тем самым столичный курьер может заработать в декабре в 6 раз больше дохода среднестатистического орловца. По оперативным данным Орелстата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в регионе составляет 54 108 рублей. По сравнению с предыдущим годом она увеличилась на 15,3 процента. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, выросла за год на 6 процентов. При этом орловские курьеры похвастать высоким заработком не могут. У них сложился один из наиболее низких в регионе уровней среднемесячной заработной платы – 30,1 тысячи рублей, или 56,6 процента от среднеобластного уровня.

Тем временем областные власти отмечают рост уровня жизни населения Орловской области по итогам в 2019-2023 годов, чему, по их мнению, способствовала позитивная динамика роста денежных доходов населения. По данным правительство региона, опережающий инфляцию (5,6 процента) рост номинальной заработной платы (116 процентов) привел в 2023 году к росту реальной заработной платы на 9,8 процента. А реальные среднедушевые денежные доходы населения выросли на 24,1 процента.

«В период 2019-2023 годов реальное содержание денежных доходов населения и заработной платы росло, за исключением 2020 года (99,6 процента – реальные доходы) и 2022 года (99,5 процента – реальная зарплата), – следует из информации правительства региона. – Отношение величины среднедушевых денежных доходов населения Орловской области к среднедушевым денежным доходам в 2023 году в среднем по Российской Федерации и по ЦФО составило 88,2 и 65,6 процента соответственно».

ИА «Орелград»