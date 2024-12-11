На Орловщине продают здание детского сада

11.12.2024 | 7:00 Важное, Новости, Образование

Судя по фотографиям, оно находится в хорошем состоянии.

Фото: torgi.gov.ru

Здание находится в Покровском районе в деревне Даниловка.

Согласно открытым данным, это дошкольное учреждение ликвидировали как самостоятельное юридическое лицо в 2020-м году, присоединив к Покровской средней школе. Здание выставили на продажу по решению районного совета депутатов, которое приняли в предыдущем месяце.

Покупателям предлагается одноэтажное здание (общей площадью около 99 квадратных метров), а также земельный участок (общей площадью 1771 квадратный метр). На фотографиях видно, что объект и земля находятся в ухоженном состоянии, хотя садик ввели в эксплуатацию ещё в 1984-м году.

Стартовая (минимальная) цена – 1 миллион 547 тысяч 444 рубля. Заявки принимаются до 9 января. Победителя определят 13-го числа того же месяца.

Фото: torgi.gov.ru
Фото: torgi.gov.ru
Фото: torgi.gov.ru

ИА “Орелград”


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