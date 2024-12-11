На Орловщине продают здание детского сада

Судя по фотографиям, оно находится в хорошем состоянии.

Здание находится в Покровском районе в деревне Даниловка.

Согласно открытым данным, это дошкольное учреждение ликвидировали как самостоятельное юридическое лицо в 2020-м году, присоединив к Покровской средней школе. Здание выставили на продажу по решению районного совета депутатов, которое приняли в предыдущем месяце.

Покупателям предлагается одноэтажное здание (общей площадью около 99 квадратных метров), а также земельный участок (общей площадью 1771 квадратный метр). На фотографиях видно, что объект и земля находятся в ухоженном состоянии, хотя садик ввели в эксплуатацию ещё в 1984-м году.

Стартовая (минимальная) цена – 1 миллион 547 тысяч 444 рубля. Заявки принимаются до 9 января. Победителя определят 13-го числа того же месяца.

ИА “Орелград”