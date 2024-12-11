Еще двух орловских сирот жильем обеспечат по суду

В установленном законом порядке получить квартиры они не смогли.

В Орловской области вынесено два очередных решения по искам детей-сирот к органам местного самоуправления. В обоих случаях речь шла о предоставлении им благоустроенного жилья в соответствии с нормами, установленными федеральным законодательством. Как сообщили в пресс-службе Орловского районного суда, в первом случае было рассмотрено гражданское дело по иску гражданки к администрации Орловского муниципального округа.

Она относится к числу лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеет право на предоставление благоустроенных жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда и нуждается в жилье. Вместе с тем, своевременно жилье как ребенку, оставшемуся без попечения родителей, ей не было предоставлено. Суд, оценив представленные доказательства, пришел к выводу, что право гражданки на своевременное получение жилья было нарушено, и обязал администрацию Орловского муниципального округа предоставить ей жилье по договору найма.

Во втором случае тот же суд рассмотрел аналогичное гражданское дело по иску местного жителя. Он тоже является сиротой, поэтому имеет право на получение жилья за счет государства. Но жилое помещение по достижении совершеннолетия ему не было предоставлено. Юноше пришлось идти в суд. Последний установил, что истец не имеет в собственности жилья и не является нанимателем жилого помещения по договору социального найма. Поэтому обязал администрацию обеспечить гражданина благоустроенным жильем в границах Орловского муниципального округа по договору найма. Оба решения еще не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в установленный законом срок.

Ранее пресс-служба Орловского областного суда отметила, что в Орловской области в первом полугодии 2024 года снизилось количество поступивших исков по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Если в 2023 году в районные суды области поступило 90 таких исков, то в первом полугодии 2024 года их было всего 15. За полгода было рассмотрено 17 дел, с учетом их остатка с 2023 года, из которых в 15 случаях исковые требования были удовлетворены, в одно случае было отказано в удовлетворении требований, а еще одно исковое заявление было оставлено без рассмотрения.

ИА «Орелград»