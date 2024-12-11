Под Орлом нетрезвый водитель пытался оправдаться опьянением

Житель Верховского района не сумел отстоять свои водительские права.

Мужчина не сумел в апелляции добиться отмены наказания, наложенного на него мировым судом. Как пояснили в пресс-службе Верховского районного суда, местный житель был признан виновным в нетрезвом вождении и наказан административным штрафом в размере 30 000 рублей. Также его на полтора года лишили права управления транспортными средствами. В суде уточнили, что такое наказание мужчина понес за управление автомобилем ВАЗ-21310 в состоянии алкогольного опьянения. Однако сам правонарушитель придерживался иной точки зрения.

В своей жалобе на постановление мирового суда он указал, что действительно в тот день употреблял спиртные напитки, но автомобилем не управлял. «Объяснения о признании вины и согласие с правонарушением он не давал, а подписал документы там, где указали сотрудники, поскольку находился в состоянии опьянения», – продолжает пресс-служба Верховского районного суда. Но суд счел доводы жалобы несостоятельными. Показания свидетелей, протокол освидетельствования и протокол об отстранении от управления транспортным средством подтвердили, что водитель управлял автомобилем ВАЗ-21310 в состоянии алкогольного опьянения.

Другой житель Верховского района, осужденный за повторное пьяное вождение, дошел до областного суда, пытаясь доказать свою невиновность. Как пояснили в пресс-службе прокуратуры Орловской области, приговор в отношении него вынес Болховский районный суд. Мужчина был признан виновным по части 1 статьи 264.1 УК РФ. Впервые он предстал перед судом в апреле 2024 года. Тогда его в административном порядке привлекли к ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

В мае 2024 года гражданин снова попался полиции пьяным за рулем. Поскольку нарушение оказалось повторным, на него завели уголовное дело. Вины мужчины в суде первой инстанции была доказана. Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на 240 часов и лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года и 1 месяц.

«На основании обвинительного приговора автомобиль, находящийся в пользовании осужденного, конфискован и обращен в собственность государства, – добавили в прокуратуре региона. – Осужденный не согласился с выводами суда первой инстанции и попытался обжаловать приговор, однако Орловский областной суд оставил приговор районного суда без изменения».

ИА «Орелград»