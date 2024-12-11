В Орле наказали похитителей стружки

Мужчина обворовывал собственного работодателя.

Вступило в силу решение по уголовному делу, которое вынес Железнодорожный районный суд города Орла. На скамье подсудимых оказался местный житель, который на момент совершения преступления работал слесарем по ремонту подвижного состава. Ранее он не был судим, а теперь ему было предъявлено обвинения в совершении пяти краж. Дела соответственно были заведены по частям 1 и 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ. Органами предварительного следствия орловец обвинялся в том, что воровал чужое имущество из помещения электромашинного участка на территории сервисного локомотивного депо «Орел» Московского управления сервиса ООО «СТМ-Сервис».

Как следует из материалов дела, в первом случае из металлической емкости, предназначенной для производственных отходов, подсудимый насыпал в заранее приготовленные им пакеты латунную стружку общей массой 42 килограмма, стоимостью 290 рублей за 1 кг. Таким образом, мужчина похитил стружки на общую сумму 12 180 рублей. С места преступления он увез похищенное на собственном автомобиле марки «Шевроле Нива».

Впоследствии слесарь совершил еще несколько аналогичных краж, причем аппетиты его росли. Например, во втором случае он похитил уже 215 килограммов латунной стружки. Затем мужчина привлек к кражам подельника. Похищенное они делили пополам. Не попавшись на краже стружки, они решили расширить спектр своей деятельности. В результате список похищенного ими пополнили латунные элементы тягового электродвигателя, бывшие в употреблении, медные фрагменты лома, стальные заклепки и так далее.

Подсудимые в судебном заседании указали, что вину во вмененных преступлениях признают полностью, и попросили о прекращении уголовного дела в отношении них в связи с возмещением материального ущерба потерпевшей стороне. Государственный обвинитель возражал против прекращения уголовного дела, посчитав, что тем самым не будут достигнуты цели уголовного закона, в том числе связанные с предупреждением совершения новых преступлений. Однако суд постановил освободить от уголовной ответственности обоих фигурантов, но назначил им меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Один осужденный заплатит 50 000 рублей, а второй – 30 000 рублей.

ИА «Орелград»