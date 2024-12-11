Финансовые претензии к Лежневу выросли

Теперь ущерб от действий орловского губернатора оценивается уже примерно в 184 миллиона рублей.

Ранее речь шла только о примерно 76 с половиной миллионах рублей, похищенных на ремонте трёх орловских мостов. Соответствующая информация содержится в апелляционном постановлении областного суда, в очередной раз отказавшего защите в просьбе об освобождении Лежнева из изолятора.

Размер ущерба, нанесённого при закупке томографа для областной больницы, оценили в 67 миллионов 180 тысяч рублей. Также упоминаются четыре хищения средств, выделенных на другое медицинское оборудование (без конкретики) — это 17 миллионов 550 тысяч, 6 миллионов 300 тысяч, 12 миллионов 100 тысяч и 4 миллиона 725 тысяч.

Наконец, советнику вменяется предоставление неверных сведений о служебных командировках на СВО. Здесь ущерб скромнее – 286 тысяч 444 рублей 51 копейка.

ИА «Орелград»