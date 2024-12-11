Рассказы орловцев о профориентации украсят федеральный сборник

В России готовится к изданию первый сборник рассказов о профориентации.

Лучшие работы педагогов-навигаторов, участвующих в конкурсе «Россия – мои горизонты», будут опубликованы в книге «Профориентационные рассказы». Об этом сообщает департамент образования Орловской области. Речь идет о Всероссийском проекте ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее», в рамках которого был проведен вышеуказанный конкурс. Учителям по всей стране организаторы дали возможность выиграть грант на профессиональное и творческое развитие, а также рассказать о своем опыте проведения профориентации в школах в свободной творческой форме.

«Всего на конкурс поступило более 1500 заявок из всех регионов России, в том числе из Орловской области, в трех номинациях: эссе, новостной материал и публицистика. По решению творческой комиссии избранные тексты будут опубликованы в специальном сборнике», – сообщили в департаменте. В свою очередь в пресс-службе проекта «Билет в будущее» уточнили, что каждый конкурсный материал оказался по-своему уникальным.

«Мы получили истории самих педагогов, и рассказы об успехах школьников в деле самоопределения, и размышления о необходимости профориентации в школах. Некоторые педагоги рассказали о собственных практиках, с помощью которых дети могут лучше определить профессиональные интересы. Мы решили, что другим педагогам будет не только интересно, но и важно познакомиться с опытом коллег и найти для себя что-то новое», – подчеркнули в пресс-службе проекта «Билет в будущее».

Всего в сборник «Профориентационные рассказы» планируется включить более 100 работ, он станет первым подобным изданием в России. Сборник объединит работы педагогов из всех регионов страны, включая Орловскую область. В департаменте образования считают, что книга будет полезна и как мотивационное издание, и как сборник рассказов о любви педагогов к своим подопечным, и как пример настоящего отношения учителей к своему служению, и как излитые на бумагу мысли и творческие приемы, которые могут быть применимы в любом направлении наставничества.

Тем временем губернатор Андрей Клычков поручил органам власти во взаимодействии с предприятиями и организациями региона, отраслевыми объединениями работодателей в срок до 1 сентября 2025 года расширить практику заключения договоров о целевом обучении с абитуриентами и обучающимися техникумов и колледжей. Об этом сообщила пресс-служба губернатора, по данным которой почти 60 процентов орловских выпускников 9-х классов продолжают обучение по программам среднего профессионального образования в текущем учебном году. В регионе продолжается работа по максимальной переориентации профессиональных образовательных организаций на обучение специалистов по востребованным на сегодня профессиям – с учетом потребностей рынка труда.

Так, к началу приемной компании были введены новые профессии и специальности, такие как металлургическое производство, монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного производства, мастер по изготовлению швейных изделий. А 5 ноября стартовал отборочный этап регионального Чемпионата профессий среди детей дошкольного возраста по 11 компетенциям. Финал чемпионата пройдет с 3 марта по 30 апреля 2025 года.

ИА «Орелград»