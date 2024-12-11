Орловец украл масло и сыр, чтобы перепродать

Мужчина подозревается в кражах из трёх магазинов.

Преступления произошли в Верховском районе. Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.

Из трёх местных магазинов похитили сливочное масло, а также сыр. Сумма ущерба составила от 2,5 до 4,5 тысяч рублей.

По записям с камер и показаниям свидетелей полиция определила подозреваемого. Им оказался житель Орла. Ранее мужчину уже уличали в мелких кражах.

Выяснилось, что орловец похитил продукты не для того, чтобы съесть, а для того, чтобы перепродать их в Орле по ценам ниже рыночных. Также проверяется его причастность к аналогичным кражам в Урицком районе.

ИА «Орелград»