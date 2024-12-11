Котельные 909 и 907 кварталов Орла все еще настраиваются

Руководитель «Орелгортеплоэнерго» надеется завершить до холодов.

Ход отопительного периода обсудили 11 декабря на заседании профильного комитета горсовета. Генеральный директор АО «Орелгортеплоэнерго» Олег Гольцов рассказал о работе новых котельных, которые недавно запущены в областном центре.

«По 909 кварталу явное улучшение есть, по 907 – пока еще, скажем так, работа ведется. Я думаю, в ближайшее время уже полностью закончим пусконаладочные работы».

«Вопросы есть, эти вопросы мы решаем, – поддержал заместитель мэра по ЖКХ Сергей Филатов. – Не так сразу, как хотелось бы», – признал чиновник.

Проводятся регулировочные работы, и вопросы должны снять. Депутаты рекомендовали завершить все до серьезных холодов. Олег Гольцов добавил, что в «локальных местах» ответственность не только «Орелгортеплоэнерго», «но и от управляющих компаний тоже очень много зависит».

Отметим, на отсутствие тепла и горячей воды снова жаловались губернатору Андрею Клычкову в ходе его эфира в соцсетях 9 декабря. “Странно, все же сделали”, – прокомментировал глава региона.

ИА “Орелград”