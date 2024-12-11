Орловских врачей поощрят за раннее выявление онкологии

На это выделены федеральные средства.

Соответствующее постановление утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Орловская область получит 107,1 миллионов рублей. Это средства, из которых будут выдаваться специальные выплаты медикам, определившим онкозаболевания на ранней стадии.

На выплату смогут претендовать не только сами врачи, но и медработники, которые направят такого пациента на консультацию к профильному специалисту и диагностическое исследование (в рамках или по итогам диспансеризации или профосмотра).

Средства будет распределять орловский территориальный Фонд обязательного медицинского страхования.

Отметим, что, например, в поликлинике №2 Орла в этом году поставили 18 соответствующих диагнозов — именно на ранних стадиях. Всех таких пациентов перенаправили в онкодиспансер. Известно, что в пяти случаях речь идёт об опухолях молочной железы, сообщают «Вести-Орёл».

ИА «Орелград»