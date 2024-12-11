В Орле затосковали по муниципальной управляющей компании

11.12.2024 | 15:54 ЖКХ, Новости

Отказ от своего предприятия в этой сфере некоторые депутаты считают ошибкой.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Вопрос на заседании комитета по ЖКХ 11 декабря поднял заместитель председателя горсовета Сергей Себякин.

«Что нам на сегодня делать с «Первой управляющей компанией»? Вопросы по всему: и ТБО, и вода, и обслуживание, и так далее. Сегодня город не управляет ими – они сами по себе. Мы их приглашаем сюда, они не являются», – посетовал депутат.

Обращаясь к заместителю мэра по ЖКХ  Сергею Филатову, Себякин предложил создать снова муниципальное предприятие. Он вспомнил «ЖРЭП Заказчик», который обслуживал дома, делал ремонт и вывозил мусор.

«Вопросов не было, – сказал Себякин.  – Я и на сессии, наверное, выйду с предложением».

Сергей Филатов в целом поддержал идею. По его словам, «вопрос прорабатывается». Вот только муниципальных предприятий с 2025 года больше не будет. Возможно создание акционерного общества, учредителем которого станет город. Однако поддерживать компанию в тех объемах, какие мог получать МУП, бюджет не сможет, напомнил заместитель председателя горсовета Сергей Швалов. Он предложил партии большинства признать, что «пошли не тем курсом».

По данным kartoteka.ru, упомянутое МУП “ЖРЭП” (З) признано несостоятельным. С лета 2022 года предприятием занят конкурсный управляющий Дмитрий Щербаков. Статистика арбитража свидетельствует о закономерности банкротства. В 2021 году исков было на 54 млн рублей, в 2020 – 14 миллионов, 2019 – 13 миллионов. Предприятию доставались самые проблемные возрастные дома, обслуживание которых убыточно.

ИА “Орелград”


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