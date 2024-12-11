Лифты и крыши в Орле начали ремонтировать досрочно

О капремонте многоквартирных домов рассказали депутатам облсовета.

Как сообщает пресс-служба Орловского облсовета, вопрос о капитальном ремонте общего имущества многоквартирных домов (МКД) был поднят на заседании профильного парламентского комитета. Доклад директор регионального фонда капремонта Владимир Слизовский. По его словам, в настоящее время завершен ремонт 108 домов. На 2025 год запланирован ремонт 195 многоквартирных домов, в том числе 35 домов — по подпрограмме досрочного ремонта крыш, 71 дом – в рамках комплексного ремонта, 90 домов — досрочный ремонт лифтов. Работы начаты уже на 19 объектах, запланированных к досрочному ремонту крыш в 2025 году.

Владимир Слизовский также пояснил, что конкурсные процедуры на ремонт и замену лифтов будут проведены в начале 2025 года. По действующей программе в следующем году к замене запланировано более 300 лифтов, в основном в Орле. В свою очередь руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области Сергей Латынин пояснил, что в соответствии с новыми федеральными правилами в октябре 2024 года правительство региона утвердило порядок и условия изменения срока капитального ремонта.

Также были утверждены требования к заключениям специализированных организаций. Таким образом, прием заявок на досрочный ремонт крыш будет организован по новому правительственному постановлению. Законотворческие новеллы дают возможность изменять срок проведения ремонта не только крыши МКД, но и любого другого вида работ. А заказчиком услуг по проведению обследования могут выступать собственники помещений.

Напомним, в России с 2014 года на постоянной и долгосрочной основе созданы и функционируют механизмы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. В Орловской области действует региональный оператор капитального ремонта, утверждена региональная программа капитального ремонта, а также установлен минимальный размер взноса на капремонт. В программу включено 4339 многоквартирных домов общей площадью 14,8 миллиона квадратных метров, с учетом вспомогательных и нежилых помещений.

Для реализации региональных программ в Орловской областью утверждаются 3-летние краткосрочные планы их реализации. С начала реализации таких программ работы по капитальному ремонту были проведены в более чем 1,29 тысячи многоквартирных домах общей площадью более 5,2 миллиона квадратных метров, что позволило улучшить условия проживания более 224 тысячи человек.

ИА “Орелград”