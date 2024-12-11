На Орловщине выпустили в обращение 2 тонны сомнительного зерна

Это установил Россельхознадзор.

Как рассказали в региональном Управлении ведомства, нарушение допустило ООО «Тим». Компания зарегистрирована в Ливенском районе.

Предприятие выпустило в обращение партию зерна ячменя урожая этого года. Сельскохозяйственная продукция предназначалась для пищевых целей. Вес партии составил 2 тонны.

Однако «Тим» не подтвердило соответствие данной партии зерна требованиям технического регламента Таможенного союза. Соответствующая декларация отсутствовала. Следовательно, у ведомства не было уверенности, что продукция не может причинить вред жизни и здоровью человека и животных, а также испортить окружающую среду.

Нарушение «всплыло» во время мониторинга соответствующей электронной системы. В итоге компании объявили предостережение о недопустимости нарушения требований.

ИА «Орелград»