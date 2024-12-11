Родштейн обосновала необходимость благоустройства сквера Танкистов

Заместитель мэра Орла указала на покосившиеся плиты и накренившуюся карту.

Территория для благоустройства в 2025 году была выбрана по результатам рейтингового голосования. Однако многие критиковали конкурс без конкурса, когда на выбор горожанам дали безымянный “пятак” у Красного моста, маленький сквер по другую его сторону и сквер Танкистов, который на первый взгляд не так уж и плох. Исполняющая обязанности первого заместителя мэра Орла Мария Родштейн на заседании профильного комитета горсовета 11 декабря предложила присмотреться пристальнее.

«Мы провели обследование территории. Хотя жители наши говорят, что сквер не требует ремонта. К сожалению, это не так. При ближайшем рассмотрении огромное количество недоработок. Плохое состояние плиточного покрытия, местами оно очень разносортное. Было большое количество претензий по поводу внешнего вида скамеек, которые там называют «инвалидными креслами». Более того, к сожалению, в нехорошем состоянии именно объект культурного наследия: танк с основанием, прилегающие к нему две карты боев и могила».

На плитах с именами бойцов необходима замена букв. В основании, на котором стоит танк, покосились плиты. Их необходимо вернуть в исходное вертикальное положение, заделать швы. Карты боев расположены над сетью ливневой канализации, из-за просевшего грунта одна из них сильно накренилась. Нужно восстановление, возможно, следует чуть сдвинуть, чтобы больше не происходило провалов. Освещения в сквере недостаточно: часть аллей вообще не подсвечена. Необходима подсадка деревьев.

На проектирование благоустройства сквера Танкистов заложили 2,6 млн рублей. Один раз торговали, но ни один подрядчик не заявился на отбор в связи со сжатыми сроками выполнения, пояснила Мария Родштейн. Администрация планирует разбить работы на этапы, а потом повторить конкурс.

ИА “Орелград”