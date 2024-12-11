В Орле проверили качество сои, колбасы и сметаны

Исследования провели сотрудники Орловского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Как уточнили в ведомстве, обширные исследования провели специалисты отдела молекулярных исследований. Они изучили образцы пищевой и кормовой продукции, зерна, семян, а также масел на наличие генно-модифицированных организмов (ГМО). Сообщается, что всего в лабораторных условиях было изучено 557 проб пшеницы, рапса, гороха, риса, ячменя и чечевицы. Кроме того, были проведены исследования по выявлению ДНК курицы и ДНК сои в кормовой и пищевой продукции.

«Исследовались такие продукты, как вареная колбаса и сметана, – пояснили в Орловском филиале «ВНИИЗЖ». – Все проанализированные образцы дали отрицательный результат на наличие ГМО, что подтверждает высокое качество и безопасность исследуемой продукции. Эти результаты важны для потребителей и рынка пищевых продуктов, поскольку гарантируют соответствие продукции нормативным требованиям».

Также орловская лаборатория ФГБУ «ВНИИЗЖ» подтвердила качество семян сои. В данном случае испытания проводили специалисты отдела карантина растений и качества семян. Они обследовали партию элитных семян сои сорта «Самец» (60 тонн, урожай 2024 года) и сорта «Черемшанка» (7,75 тонны, урожай 2023 года). Исследования проводились в соответствии с ГОСТом и включали в себя проверку влажности, всхожести, массы 1000 семян, чистоты и зараженности вредителями.

«Результаты подтвердили соответствие семян нормативным требованиям, и на эти партии были выданы два сертификата добровольной сертификации «СемСтандарт», – подытожили в ведомстве. Ранее Территориальное управление Россельхознадзора сообщало, что за 8 месяцев 2024 года из карантинных фитосанитарных зон Орловской и Курской областей было вывезено в другие регионы РФ 4,277 миллиона тонн подкарантинной продукции, на которую было оформлено 116 793 карантинных сертификата. По результатам контроля в 1340 случаях в 37,9 тысячах тонн подкарантинной продукции – семенной материал, продовольственное и фуражное зерно, были выявлены два вида карантинных объектов.

ИА «Орелград»